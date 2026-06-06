Segeln auf dem Rhein Leinen los bei Regatta in Oberwinter Verena Düren 06.06.2026, 06:00 Uhr

i Im Rahmen der Rheinwoche 2026 konnten Mitglieder des Yachtclubs Mittelrhein gleich mehrere Tagessiege verzeichnen. Thomas Kölsch

Tatsächlich lässt sich ganz gut auf dem Rhein segeln. Die Mitglieder des Yachtclubs Oberwinter können das bestätigen. Unlängst brachen sie im Rahmen der Rheinwoche zu einer Regatta auf – unter ungünstigen Vorzeichen.

Um Pfingsten herum ist es geschäftig zugegangen im Yachthafen Oberwinter, denn die Vorbereitungen auf die Rheinwoche liefen auf Hochtouren: 66 Teilnehmer hatten sich angekündigt, davon nur sechs aus dem ortsansässigen Yachtclub Oberwinter. Der Rest reiste teils mit dem Auto an, sodass die Boote im Hafen zu Wasser gelassen werden mussten.







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