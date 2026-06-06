Tatsächlich lässt sich ganz gut auf dem Rhein segeln. Die Mitglieder des Yachtclubs Oberwinter können das bestätigen. Unlängst brachen sie im Rahmen der Rheinwoche zu einer Regatta auf – unter ungünstigen Vorzeichen.
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Um Pfingsten herum ist es geschäftig zugegangen im Yachthafen Oberwinter, denn die Vorbereitungen auf die Rheinwoche liefen auf Hochtouren: 66 Teilnehmer hatten sich angekündigt, davon nur sechs aus dem ortsansässigen Yachtclub Oberwinter. Der Rest reiste teils mit dem Auto an, sodass die Boote im Hafen zu Wasser gelassen werden mussten.