Auch im Kreis Ahrweiler schlagen die Verantwortlichen bei der DLRG Alarm: Es gebe zu wenige Schwimmbäder, in denen Kinder und auch Erwachsene das Schwimmen lernen können. Das hat auch Auswirkungen auf die Statistik der Ertrunkenen pro Jahr.

Bis zum 31. Juli dieses Jahres ertranken in Deutschland mindestens 236 Menschen, 10 davon in Rheinland-Pfalz, so die aktuelle Statistik der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG). Das liegt offenbar auch daran, dass es immer mehr Menschen gibt, die nicht schwimmen können, weil es an Möglichkeiten zum Lernen mangelt. Auf dieses Problem weist auch die DLRG im Kreis Ahrweiler hin.

Nichtschwimmer unterschätzen die vom Wasser ausgehende Gefahr: Für die meisten Schwimmanfänger und ihre Eltern ist das Seepferdchen das Ziel. Dabei ist das Seepferdchen, auch Anfängerzeugnis, nur eine vorbereitende Prüfung auf das Schwimmen. Erstrebenswert sollte daher das Deutsche Schwimmabzeichen Bronze sein, das einen als sicheren Schwimmer auszeichnet.

DLRG-Ortsgruppen bieten Kurse an

Die DLRG-Ortsgruppen Remagen und Bad Neuenahr-Ahrweiler und das Freizeitbad Brohltal bieten Kurse an. In Remagen absolvierten in diesem Jahr 330 Kinder den Anfangsschwimmkurs, 320 machten das Bronzeschwimmabzeichen, den früheren „Freischwimmer“, und 70 Personen erwarben das Rettungsschwimmabzeichen. In Bad Neuenahr-Ahrweiler wurden mit den AHR-Kids „mindestens 330 Kinder pro Jahr und 1200 Kinder seit der Flut durchgeschleust“, betont Vorsitzender Harmen Eckert, und nennt Ulrike und Paul Nett, die diese spendenfinanzierte Initiative ins Leben gerufen haben.

Auch die Anfängerschwimmkurse der DLRG Remagen werden von der AHR-Kids-Initiative unterstützt. Die Initiative übernimmt den Teilnehmerbeitrag der Kinder, die aus dem Kreis kommen, damit alle Kinder kostenlosen Anfängerschwimmunterricht bekommen. Harmen Eckert: „Die kostenlosen Kurse sind wichtig, weil die Schulen keine Schwimmkurse geben können“, denn im Kreis fehlt es an Schwimmbädern.

„Die Anfängerkurse der AHR-Kids sind voll, und es gibt Wartelisten.“

Harmen Eckert, Vorsitzender der DLRG Bad Neuenahr-Ahrweiler

„Wie dramatisch die Schwimmbadsituation ist, erkennt man auch daran, dass die drei Grundschulen der Grafschaft das letzte freie ‚Wasserfenster‘ im Wachtbergbad in Berkum in Nordrhein-Westfalen ergattert haben. Mit der Burgweg-Schule Burgbrohl, die wir seit vielen Jahren beim Schwimmunterricht im TWIN unterstützt haben, fährt eine unserer Ausbilderinnen ins Nettebad nach Mayen.“

Auch fehlt es den Schulen an Schwimmlehrern und Zusatzpersonal, um Nichtschwimmer zu begleiten. „Die Anfängerkurse der AHR-Kids sind voll, und es gibt Wartelisten. Die Kurse laufen seit Januar 2022 außerhalb der Ferien wöchentlich am Freitagnachmittag und Samstag, mehr als zehn Gruppen nacheinander, wobei in einer Gruppe zehn bis elf Kinder das Schwimmen lernen. Außerdem werden regelmäßig in den Ferien Intensivkurse angeboten, meist für fortgeschrittene Anfänger“, so Harmen Eckert.

i Wenn am Sonntag, 14. September, im Freizeitbad Remagen die Lichter ausgehen, wird der gesamte Gebäudekomplex mit den von den Gästen als angenehm empfundenen Duschen und Umkleidebereich abgerissen. Das Bad erhält eine neue Technik, die Becken werden modernisiert und mit Edelstahlwannen ausgekleidet. Die veraltete Chlorgasanlage hätte eine weitere Saison nicht überstanden. Eberhard Thomas Müller

Ein stabiler Faktor für den Schwimmunterricht und das Vereinstraining ist für die Ortsgruppe das Hallenbad auf dem Calvarienberg. Erfreulich auch, dass die Klinik Tönisstein dank der Fürsprache von Bürgermeister Guido Orthen ihr Bad der DLRG und dem TV 06 Bad Neuenahr an zwei Abenden in der Woche für Erwachsene zur Verfügung stellt. Das bietet die Möglichkeit, auch Erwachsenen Anfängerschwimmkurse anzubieten.

Trainingsmöglichkeiten im Sommer bietet auch das Freibad Ahrweiler, das die DLRG bei starkem Besucherandrang zusammen mit dem TUS Ahrweiler und dem TV06 Bad Neuenahr bei der Wasseraufsicht unterstützt. Insgesamt sehen die DLRG-Ortsgruppen Bad-Neuenahr-Ahrweiler und Remagen einen Mangel an Schwimmbädern, der sich mit dem vorläufigen Ende des TWIN in Bad Neuenahr verstärkt zeigt und mit dem Abriss bis zur Neueröffnung des Freibads in Remagen weiter zuspitzen wird.

In Remagen rollen 2026 die Bagger

2026 werden in Remagen die Bagger anrollen, und für Kevin Wassong, Vorsitzender der DLRG Remagen, stellt sich die Frage, wo während der Bauarbeiten trainiert und Schwimmunterricht gegeben werden kann: „Ausweichmöglichkeiten werden geprüft. Für die Ausbildung zum Rettungsschwimmer braucht es ein drei Meter tiefes Becken und einen Dreimeterturm.“ Voraussetzungen dafür würde im Kreis nur das Freibad Brohltal in Weibern bieten. Die nächsten Bäder sind in Meckenheim, Bonn und Andernach. Auch dort bräuchte es dann aber Trainingszeiten.