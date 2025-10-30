Flut-Ermittlungen eingestellt Lebenshilfe-Vorsitzender spricht von vertaner Chance 30.10.2025, 10:00 Uhr

i Das Lebenshilfehaus in der Pestalozzistraße in Sinzig: In der Flutnacht zum 15. Juli 2021 sind dort zwölf Menschen ertrunken. Thomas Frey. picture alliance/dpa/Thomas Frey

Es wird nicht weiter gegen den ehemaligen Landrat Jürgen Pföhler in Sachen Ahrflut 2021 ermittelt. Die Generalstaatsanwaltschaft in Koblenz hat auch die Beschwerde gegen das Einstellen der Ermittlungen abgewiesen. Das kommt im Ahrtal nicht gut an.

Die ersten Reaktionen auf die Entscheidung der Generalstaatsanwaltschaft Koblenz, die Beschwerde gegen die geschlossenen Ermittlungsakten zu Ahrflut und Causa Pföhler abzuweisen, haben bereits darauf hingedeutet, dass das im Ahrtal nicht gut ankommt. Jetzt spricht es auch Ulrich van Bebber als Vorsitzender der Lebenshilfe Kreisvereinigung Ahrweiler im Gespräch mit unserer Zeitung noch einmal aus: „Für die flutbetroffenen Menschen im Kreis ist ...







