Haus umfassend saniert
Lebenshilfe Sinzig geht nach tödlicher Flut neue Wege
Leben ist wieder eingekehrt ins Lebenshilfehaus. Im Außenbereich wird weiter gewerkelt.
Leben ist wieder eingekehrt ins Lebenshilfehaus. Im Außenbereich wird weiter gewerkelt.
Judith Schumacher

Im Lebenshilfehaus in Sinzig haben sich in der Nacht der Ahrflut schreckliche Szenen abgespielt. Nun, nach einer umfassenden Sanierung, zieht nun wieder Leben ein in das Domizil für junge Menschen mit Handicaps.

Lesezeit 2 Minuten
Leben ist wieder eingekehrt im Lebenshilfehaus Sinzig. Nachdem die Flutkatastrophe im Ahrtal in der Nacht vom 14. auf den 15. Juli 2021 dort in der Pestalozzistraße zwölf Tote unter den Bewohnern mit Beeinträchtigungen gefordert hatte, dauerte es einige Jahre, bis sich die Lebenshilfe nach den Sanierungsarbeiten mit einem neuen Konzept aufgestellt hat.

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Kreis AhrweilerSoziales

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