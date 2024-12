Wohnheimplan steckt fest Lebenshilfe-Neubau in Sinzig: Anlieger gegen Standort Judith Schumacher 17.12.2024, 13:00 Uhr

Die Lebenshilfe im Kreis Ahrweiler möchte in Sinzig einen Ersatzneubau in der Ausdorfer Straße errichten. Dazu sind noch einige Fragen zu klären. Nun erschwert noch ein ablehnendes Schreiben von Anliegern den Planungsprozess.

{element}Das Vorhaben der Lebenshilfe im Kreis Ahrweiler als Ersatz für ihr Wohnheim in der Sinziger Pestalozzistraße, in dem bei der Flutkatastrophe im Ahrtal vom Juli 2021 zwölf Bewohner ertranken, einen Neubau zu schaffen, ist ins Stocken geraten. Es sollten zwei Immobilien in der Ausdorfer Straße 20 und 22 gekauft, abgerissen und auf dem 1620 Quadratmeter großen Grundstück eine neue unterkellerte zweigeschossige Einrichtung mit 24 ...

