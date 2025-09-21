Um die Zukunft ihrer Kinder mit Behinderung im Kreis zu sichern, gründeten Eltern vor vier Jahrzehnten die Lebenshilfe. Gründungsmitglied Ellen Pfeifer erzählt von den holprigen Anfängen und ist sich jetzt sicher: „Die Lebenshilfe ist angekommen.“
Lesezeit 5 Minuten
Genau vor 40 Jahren wurde die Lebenshilfe im Kreis Ahrweiler von Müttern und Vätern gegründet, die eine Wohn- und Betreuungseinrichtung für ihre Kinder mit Beeinträchtigungen als unbedingt notwendig erachteten, um ihnen eine lebenswerte Zukunft zu sichern.