Hilfe für Menschen im Fokus Lebenshilfe feiert 40. Geburtstag im Kreis Ahrweiler Judith Schumacher 21.09.2025, 12:00 Uhr

i Das Lebenshilfe-Gründungsmitglied Ellen Pfeifer gab einen zeitlichen Abriss über die Entwicklung der Kreisvereinigung. Judith Schumacher

Um die Zukunft ihrer Kinder mit Behinderung im Kreis zu sichern, gründeten Eltern vor vier Jahrzehnten die Lebenshilfe. Gründungsmitglied Ellen Pfeifer erzählt von den holprigen Anfängen und ist sich jetzt sicher: „Die Lebenshilfe ist angekommen.“

Genau vor 40 Jahren wurde die Lebenshilfe im Kreis Ahrweiler von Müttern und Vätern gegründet, die eine Wohn- und Betreuungseinrichtung für ihre Kinder mit Beeinträchtigungen als unbedingt notwendig erachteten, um ihnen eine lebenswerte Zukunft zu sichern.







