Gastro-News im Kreis Ahrweiler
Lea Kreuzberg öffnet Weinbar „Zum Scheiffer“ in Dernau
Gastgeberin Lea Kreuzberg vor ihrer neuen Weinbar.
Gastgeberin Lea Kreuzberg vor ihrer neuen Weinbar.
Celina de Cuveland

In Dernau bahnt sich eine Gastro-News an: Lea Kreuzberg (28) eröffnet auf dem elterlichen Weingut die Weinbar „Zum Scheiffer“. Los geht’s am 25. April mit einem Soft-Opening.

Lesezeit 3 Minuten
Während im Inneren die Schreiner noch an den Möbeln feilen, steht Lea Kreuzberg vor ihrer neuen Weinbar und strahlt. Die 28-Jährige ist eine der Töchter des bekannten Weingutes Kreuzberg, das im Ahrtal seit 1953 Weine produziert. Jetzt kommt ein kleines, aber feines neues Standbein für das Weingut hinzu: Am Samstag, 25.

Ressort und Schlagwörter

Kreis AhrweilerGastronomie

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