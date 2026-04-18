Gastro-News im Kreis Ahrweiler Lea Kreuzberg öffnet Weinbar „Zum Scheiffer“ in Dernau Celina de Cuveland 18.04.2026, 15:00 Uhr

i Gastgeberin Lea Kreuzberg vor ihrer neuen Weinbar. Celina de Cuveland

In Dernau bahnt sich eine Gastro-News an: Lea Kreuzberg (28) eröffnet auf dem elterlichen Weingut die Weinbar „Zum Scheiffer“. Los geht’s am 25. April mit einem Soft-Opening.

Während im Inneren die Schreiner noch an den Möbeln feilen, steht Lea Kreuzberg vor ihrer neuen Weinbar und strahlt. Die 28-Jährige ist eine der Töchter des bekannten Weingutes Kreuzberg, das im Ahrtal seit 1953 Weine produziert. Jetzt kommt ein kleines, aber feines neues Standbein für das Weingut hinzu: Am Samstag, 25.







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