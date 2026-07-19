Wegen Konzept zu Ahraufweitung LBM: Keine Aussage zu Plan für Sinziger Brücke möglich Judith Schumacher 19.07.2026, 17:00 Uhr

i So sah es an der Brücke Kölner Straße nach der Flutkatastrophe aus. Sie blieb zwar stehen, aber um den Durchfluss zu erhöhen, soll sie neu gebaut werden. Judith Schumacher

Der Flutkatastrophe von 2021 im Ahrtal hat die Bogenbrücke an der Kölner Straße standgehalten, doch sie soll neu gebaut werden. Wie es aktuell mit konkreten Plänen und Bauzeitenfenstern aussieht, erklärt der LBM auf Nachfrage.

Der Neubau der Bogenbrücke an der Sinziger Kölner Straße, die bei der Flutkatastrophe im Ahrtal den Wassermassen standgehalten hat, war bereits im März 2025 Thema im Sinziger Hauptausschuss. Bürgermeister Andreas Geron hatte erklärt, dass im Zuge der Vorstellung des sogenannten Ahrkorridors durch die Kreisverwaltung vonseiten des Landesbetriebs Mobilität (LBM) in Aussicht gestellt wurde, dass der Neubau durch das Land finanziert würde.







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