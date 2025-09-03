Es ist wieder passiert: Unbekannte haben in Gelsdorf einen Geldautomaten gesprengt. Die Beute, auf die sie es abgesehen hatten, konnten sie allerdings nicht machen. Verletzte gab es durch die nächtliche Explosion nicht.

Im Nahversorgungszentrum Grafschaft-Gelsdorf haben bislang unbekannte Täter in der Nacht zum Mittwoch einen Geldautomaten der Kreissparkasse Ahrweiler gesprengt. Dabei entstand hoher Schaden am Gebäude, Beute machten die Verbrecher aber nicht, wie unsere Zeitung erfuhr.

Keine Verletzten zu beklagen

Da es in dem Objekt, einem Getränkemarkt, und in den anliegenden Bauten am Ortsausgang an der Dürener Straße keine Wohnungen gibt und so spät in der Nacht auch keine Menschen auf der Straße waren, kamen keine Personen zu Schaden. Ob es bei den Tätern zu Verletzungen kam, ist unklar, sie befinden sich auf der Flucht.

i Unbekannte haben in Gelsdorf einen Geldautomaten gesprengt. Martin Gausmann

Gegen 3 Uhr morgens habe die Polizei nach eigener Aussage die Sprengung festgestellt und eine sofortige Fahndung nach den Tätern eingeleitet. Da war die Tat schon einige Zeit vorüber.

Gelsdorfs Ortsvorsteher Hermann-Josef Dahlhausen glaubt, von dem Knall geweckt worden zu sein und auf seiner Uhr noch eine „2“ erkannt zu haben. Kurze Zeit später habe er mehrere Martinshörner vernommen.

Täter wohl über A565 geflüchtet

Wenn an Automaten der Kreissparkasse der Alarm auslöst, wird zunächst eine Sicherheitsfirma alarmiert. Die hat in der Folge die Polizeiinspektion Ahrweiler in Kenntnis gesetzt, die sich auf den Weg nach Gelsdorf gemacht hat, wo sie den Tatort vorfand. Da der Geldautomat unmittelbar an einer Auffahrt zur Autobahn A565 am Meckenheimer Kreuz liegt, ist es naheliegend, dass der oder die Täter beim Eintreffen der Polizei auf ihrer Flucht schon weit weg vom Ort des Geschehens waren.

i Im Inneren des Getränkemarkts ziehen sich Risse durch die Wand des Tresorraums. Thomas Weber

Den Tatort mussten die Räuber ohne Beute verlassen, der Geldtresor blieb unbeschädigt. „Dank umfangreicher Sicherheitsvorkehrungen ist es glücklicherweise weder zu Personenschäden gekommen noch konnten die Täter Bargeld entwenden. Es ist allerdings zu einem noch nicht bezifferbaren Schaden gekommen“, fasst Achim Gemein, Vorstandsmitglied der Kreissparkasse Ahrweiler, das Ausmaß der Tat zusammen.

„Teile des Geldautomaten waren in der gesamten Gegend verstreut.“

Liane Skruth, Geschäftsführerin des Getränkemarkts Tankwirt

Augenzeugen scheint es also keine zu geben, Ohrenzeugen dafür umso mehr, denn die Sprengung hat einen lauten Knall verursacht. „Den haben vor allem die Menschen in Eckendorf gehört“, weiß Liane Skruth. Die Geschäftsführerin des Getränkemarkts Tankwirt, der seit nunmehr acht Jahren im Nahversorgungszentrum Gelsdorf ansässig ist, fand bei ihrem Eintreffen am Tatort ein Trümmerfeld auf dem gesamten Platz vor der Halle vor, in die die Kunden mit ihren Fahrzeugen beim Getränkekauf einfahren. „Teile des Geldautomaten waren in der gesamten Gegend verstreut“, so Skruth.

i Zu diesem Zeitpunkt war der zerstörte Automat bereits demontiert. Martin Gausmann

Den Schaden beziffern, kann sie noch nicht. Auf alle Fälle ziehen sich Risse durch das Mauerwerk des Tresorraums, der zum rückwärtigen Teil des Geldautomaten führt. „Da muss jetzt erst einmal ein Statiker ran“, so die Geschäftsführerin.

i Aktuell ist der Automatenplatz mit einem Brett abgedeckt, die zerstörte Werbung darüber zugedeckt. Thomas Weber

Unterdessen wurde der Zugangsbereich vor der Halle mit einem Brett verschlossen. Ob der Geldautomat in ursprünglicher Form oder anders aufgebaut wird, ist noch nicht entschieden. Denn er hing frei zugänglich an der Wand des Marktes. Mittlerweile befinden sich Geldautomaten eher in nachts verschlossenen Räumen.