Weinblütenfest mit Regentinnen Laura Epstein wird Mayschosser Weinkönigin Thomas Weber 21.06.2026, 15:00 Uhr

i Die künftigen Mayschosser Weinregentinnen Laura Epstein (links) und Eva Kirsch Thomas Weber

Was hat Mayschoß, was andere Wein- und Winzerorte an der Ahr nicht haben? Ein Weinblütenfest. Und demnächst kann der Ort auch wieder mit etwas glänzen, was in der Regel allen Weinorten gemein ist.

Nach einem Jahr Vakanz hat Mayschoß endlich wieder Weinmajestäten. Die wurden in dem so sehr von der Flut gebeutelten Dorf 2025 schmerzlich vermisst. Aber die muss ein Weindorf erst einmal finden, denn nur mit „trinken und winken“ sei der Job eben nicht getan, machte Mirco Burkardt vom Verkehrsverein „Heimat & Tourismus Weinort Mayschoß“ deutlich.







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