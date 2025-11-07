Martinszug in Bad Neuenahr
Laternenlichter lassen viele Kinderaugen leuchten
Beim Martinszug in Bad Neuenahr waren fröhliche Kinder unterwegs.
Martinszüge erfreuen sich großer Beliebtheit. Immer wieder neue Generationen von Kindern geben sich beim Basteln viel Mühe, um dann rund um den St.-Martinstag mit vielen anderen durch den Heimatort zu ziehen.

Kinder sind nach wie vor von Laternenumzügen fasziniert. Da Eltern, Freunde und Bekannte die Kinder begleiten, gewinnen die Umzüge zudem oft eine ansehnliche Teilnehmerzahl. Da macht auch Bad Neuenahr keine Ausnahme, wo sich am Donnerstagabend an der Grundschule ein stimmungsvoller Martinszug am Donnerstagabend in Bewegung gesetzt hat.

