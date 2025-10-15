Ahrufer wird aufgeweitet Lastwagenverkehr in Bachemer St.-Pius-Straße nimmt zu Jochen Tarrach 15.10.2025, 16:00 Uhr

i Beim nun startenden Vorlandabtrag bei Bachem geht es um das Gelb und Grün gezeichnete Vorlandgelände südlich der Ahr. Jochen Tarrach

Am Ahrufer in Bachem müssen in den kommenden sechs Monaten rund 8000 Kubikmeter Erde abgetragen werden, um mehr Raum für den Fluss zu schaffen. Das bedeutet allerdings auch, dass in dieser Zeit deutlich mehr Lastwagen durch Bachem rollen.

Auf Bachem kommt etwas zu: Im Bereich der Bachemer Wiesen auf einem rund 800 Meter langen Streifen und einer Fläche von 11.000 Quadratmetern entlang der Ahr wird noch in diesen Tagen mit umfangreichen Erdarbeiten zur Aufweitung der Ahr begonnen.







