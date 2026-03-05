Stau vor Meckenheimer Kreuz
Lastwagen fährt auf A61 auf Autotransporter auf
Der Unfall auf der A61 vor dem Kreuz Meckenheim rief einen langen Stau hervor.
Der Unfall auf der A61 vor dem Kreuz Meckenheim rief einen langen Stau hervor.
Martin Gausmann

Am Donnerstagmorgen kam es um 8 Uhr zu einem Auffahrunfall zwischen zwei Lastwagen zwischen der Auffahrt Bad Neuenahr und dem Meckenheimer Kreuz. Die Bergung der Unfallstelle dauert voraussichtlich noch bis zum Mittag an.

Lesezeit 1 Minute
Am Donnerstagmorgen, 5. März, ist es gegen 7.55 Uhr auf der A61 in Fahrtrichtung Köln zu einem Lkw-Auffahrunfall vor dem Autobahnkreuz Meckenheim gekommen. Das teilt die Polizei mit. Ein Lastwagen mit Anhänger fuhr demnach einem Lkw-Autotransporter am Stauende auf.

Ressort und Schlagwörter

Kreis AhrweilerBlaulicht

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Ahrweiler

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Ahrweiler gibt es in unserem Newsletter – täglich um 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren