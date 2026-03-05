Am Donnerstagmorgen kam es um 8 Uhr zu einem Auffahrunfall zwischen zwei Lastwagen zwischen der Auffahrt Bad Neuenahr und dem Meckenheimer Kreuz. Die Bergung der Unfallstelle dauert voraussichtlich noch bis zum Mittag an.
Am Donnerstagmorgen, 5. März, ist es gegen 7.55 Uhr auf der A61 in Fahrtrichtung Köln zu einem Lkw-Auffahrunfall vor dem Autobahnkreuz Meckenheim gekommen. Das teilt die Polizei mit. Ein Lastwagen mit Anhänger fuhr demnach einem Lkw-Autotransporter am Stauende auf.