Stau vor Meckenheimer Kreuz Lastwagen fährt auf A61 auf Autotransporter auf Celina de Cuveland 05.03.2026, 11:09 Uhr

i Der Unfall auf der A61 vor dem Kreuz Meckenheim rief einen langen Stau hervor. Martin Gausmann

Am Donnerstagmorgen kam es um 8 Uhr zu einem Auffahrunfall zwischen zwei Lastwagen zwischen der Auffahrt Bad Neuenahr und dem Meckenheimer Kreuz. Die Bergung der Unfallstelle dauert voraussichtlich noch bis zum Mittag an.

Am Donnerstagmorgen, 5. März, ist es gegen 7.55 Uhr auf der A61 in Fahrtrichtung Köln zu einem Lkw-Auffahrunfall vor dem Autobahnkreuz Meckenheim gekommen. Das teilt die Polizei mit. Ein Lastwagen mit Anhänger fuhr demnach einem Lkw-Autotransporter am Stauende auf.







