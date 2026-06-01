Gelebte Schützentradition Lars Terporten ist König der Ahrweiler Junggesellen Thomas Weber 01.06.2026, 16:00 Uhr

i Seht her, ich bin es: Lars Terporten ist neuer Schützenkönig der Ahrweiler Junggesellen. Thomas Weber

Eine Tradition, an der die Bevölkerung großen Anteil nimmt, ist zweifellos der Zeitpunkt im Jahr, wenn es in Ahrweiler um den Schützenkönig geht. Das zeigte sich einmal mehr, bei der Krönung der neuen Majestät.

Jubel im mittelalterlichen Ahrweiler, aber ganz besonders im Quartier der Niederhut: endlich wieder ein Junggesellen-Schützenkönig der „Niddehöde Jonge.“ Lars Terporten errang am Sonntag auf der Schießanlage in der Ahrweiler Quarzkaul die Königswürde, 21 Jahre nach dem sein Onkel letztmalig als ein König aus der Niederhut durchs Ahrtor in die Stadt geführt wurde.







Artikel teilen

Artikel teilen