Kultur in Bonn
Lars Eidinger mit intensiver Brecht-Lesung in der Oper
Lars Eidinger und Pianist Hans-Jörn Brandenburg
Thomas Kölsch

Schauspieler Lars Eidinger hat am Karnevalssonntag in der Bonner Oper eine eindringliche Lesung gehalten. Er trug Texte aus Bertolt Brechts „Hauspostille“ vor – schwer und eindringlich zugleich.

„Der Mensch lebt nur von Missetat allein“: So kommentiert Bertolt Brecht in seinem „Lied von der Unzulänglichkeit menschlichen Strebens“ das Gewinnstreben des Kapitalismus, das allzu oft zu Kosten anderer möglich ist, indem man sie ausnutzt und ausbeutet, um sich selbst die Taschen vollzustopfen.

