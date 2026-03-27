Eifel-Destillerie schließt
Lantershofen hat eine lange Brennerei-Geschichte
Messestand der Brennerei Schütz bei der Nahrungsmittel-Messe Anuga im Jahr 1951.
Messestand der Brennerei Schütz bei der Nahrungsmittel-Messe Anuga im Jahr 1951.
Thomas Weber

In Lantershofen gab es früher insgesamt fünf landwirtschaftliche Korn- und Obstbrennereien. Kein Wunder, wurde rund um den Ort doch viel Obstanbau betrieben. Jetzt schließt die letzte der fünf Brennereien. Ein Blick in die Historie.

Lesezeit 3 Minuten
Hunderte von Birnbäumen standen noch in den 1960er-Jahren in und rund um Lantershofen, dazu wuchsen auf den Feldern zahlreiche Getreidesorten. Der landwirtschaftlich geprägte Ort auf den Höhen der Grafschaft war prädestiniert, seine Erzeugnisse auch in Alkoholika zu verwandeln.

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