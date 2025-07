Im Grafschafter Birnendorf Lantershofen wurde an drei Tagen eine Spezialität gefeiert, die es nur dort gibt: der Maubichkuchen. 60 dieser Hefeböden mit einer dunkelbraunen Masse aus getrockneten und dann gemahlenen Birnen, gemischt mit allerhand Zutaten, gingen am Sonntag im Winzerverein über die Theke. Mal mit, mal ohne Sahne, dazu eine Tasse Kaffee. Den vielen Besuchern schmeckte es, und die Junggesellen-Schützen, die mit dem Fest und der Unterstützung ihrer Brötchesmädchen und einiger Altgedienter Geld für die kostspielige Kirmes sammelten, freuten sich ob des Andrangs.

Musik von zünftig bis chillig

i Junggesellen-Hauptmann Clemens Queckenberg freute sich über die tatkräftige Mithilfe der Brötchesmädchen beim Kuchenverkauf. Thomas Weber

i An drei Tagen war der Biergarten im Lantershofener Winzerverein gut besucht. Thomas Weber

Die Jungs hatten bereits am Freitag zur zünftigen Abendmusik mit „Ahrtalblech“ eingeladen. Beim Sibbeschröömturnier siegte parallel Benedikt Queckenberg. Am Samstag baten die Gastgeber um Hauptmann Clemens Queckenberg und Schützenkönig Florian Scholl bei chilliger Musik in den Biergarten, und am Sonntag unterhielten die Musikfreunde und das Tambourcorps Lantershofen.