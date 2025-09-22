Neue Weinhoheiten im Amt 
Lange Nächte und gute Stimmung beim Remagener Weinfest
Allen Grund zur Freude hatten (von links) Ortsvorsteher Jan Doemen, Weinprinzessin Julia, Weinkönigin Tabea I., Weinprinzessin Antonia und Bürgermeister Björn Ingendahl.
Thomas Weber

Weinliebhaber dürften in diesen Tagen in Remagen voll auf ihre Kosten gekommen sein. Bei bestem Spätsommerwetter und so manchem Glas des köstlichen Rebensaftes feierten die Remagener mit ihren neuen Weinhoheiten das Weinfest. 

Lesezeit 2 Minuten
Das Wetter passte, zumindest an den ersten beiden von drei Tagen Remagener Weinfest. Weil da der Spätsommer noch einmal alles an Temperaturen rausholte, konnte Remagen mit seinem Publikum ein Weinfest mit langen Nächten feiern. Gemütlich ging es dabei auf dem Marktplatz zu, wo es sich schon am Freitagabend „knubbelte“.

Ressort und Schlagwörter

Kreis AhrweilerKultur

Top-News aus der Region