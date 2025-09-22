Neue Weinhoheiten im Amt Lange Nächte und gute Stimmung beim Remagener Weinfest Thomas Weber 22.09.2025, 06:00 Uhr

i Allen Grund zur Freude hatten (von links) Ortsvorsteher Jan Doemen, Weinprinzessin Julia, Weinkönigin Tabea I., Weinprinzessin Antonia und Bürgermeister Björn Ingendahl. Thomas Weber

Weinliebhaber dürften in diesen Tagen in Remagen voll auf ihre Kosten gekommen sein. Bei bestem Spätsommerwetter und so manchem Glas des köstlichen Rebensaftes feierten die Remagener mit ihren neuen Weinhoheiten das Weinfest.

Das Wetter passte, zumindest an den ersten beiden von drei Tagen Remagener Weinfest. Weil da der Spätsommer noch einmal alles an Temperaturen rausholte, konnte Remagen mit seinem Publikum ein Weinfest mit langen Nächten feiern. Gemütlich ging es dabei auf dem Marktplatz zu, wo es sich schon am Freitagabend „knubbelte“.







