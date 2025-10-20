Erntedank oder Erntefrust? Landwirte im Kreis Ahrweiler hatten eine gute Ernte Eberhard Thomas Müller 20.10.2025, 05:00 Uhr

i Jürgen Radermacher beim Aussäen von Gerste. Er hofft wieder auf eine gute Ernte im kommenden Jahr. Eberhard Thomas Müller

Die Erntesaison vieler Obst- und Gemüsesorten im Kreis Ahrweiler ist abgeschlossen. Für die Landwirte ist es Zeit, Bilanz zu ziehen. Und die fällt in diesem Jahr recht positiv aus – zumindest, was die Mengen angeht. Kritik gibt es an den Preisen.

Ein Großteil der Ernte ist eingefahren. Zeit, Erntedank zu feiern und eine erste Bilanz zu ziehen. Und diese kann von Gebiet zu Gebiet, von Landwirt zu Landwirt im Kreis Ahrweiler unterschiedlich ausfallen. Wir haben uns umgehört.Müllermeister Rainer Mosen von der Schweppenburger Mühle im Brohltal zieht ein erstes Fazit für seine wasserbetriebene Mühle, die Getreide von den Höhen des Brohltals und aus dem Wehrer Kessel sowie ...







