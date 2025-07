Als „Paradebeispiel der Solidarität unter Berufskollegen“ hat der Präsident des Bauern- und Winzerverbands Rheinland-Nassau, Marco Weber, das Engagement der Bauern und Winzer nach der Flutkatastrophe und beim Wiederaufbau im Ahrtal gewürdigt. In der öffentlichen Erntepressekonferenz kurz nach dem vierten Jahrestag der Flut in der Mühle Gillig in Antweiler gab es von Medienvertretern, Bauernverbandsfunktionären und Ehrengästen zustimmenden Applaus. Der galt konkret der Familie Gillig, deren Landhandel auf dem alten Bahnhof nach großem Flutschaden als wichtiger Handelsposten für die Landwirtschaft weiterläuft.

Betrieb der Familie Gillig im Fokus

Ewald und Peter Gillig hatten zuvor den Gästen ihren Betrieb vorgestellt und den Flutschaden geschildert. Die Hochwasserwelle hat vom 15 Meter über der Ahr gelegenen Betriebsgelände auf einer Länge von 200 Meter einen Streifen von sechs Metern Breite weggespült. Bis zum provisorischen Wiederaufbau in Antweiler wurde der Landhandel von einer Zweitstelle in Wiesbaum geführt. Auf dem Bahnhofsgelände ist es enger geworden. Jetzt steht auf dem Areal oberhalb von Antweiler der endgültige Wiederaufbau an.

i Erntezeit: Der Raps hat laut einer vorläufigen Erntebilanz in diesem Jahr nur wenig Schädlingsbefall. Frank Bugge

Ab dem 18. August werden am Ahrufer 15 Meter tiefe Pfeiler gegründet, die eine Stützmauer tragen sollen, damit oben die sechs Meter Betriebsgelände wieder aufgefüllt werden können. Eine alternative Fläche für einen Neuaufbau des Handelsunternehmens gebe es in der Verbandsgemeinde Adenau nicht, bestätigte Verbandsbürgermeister Guido Nisius. Der Standort, an den in der Erntezeit rund 150 Landwirte aus der Umgebung 5000 bis 6000 Tonnen Getreide zur Vermarktung liefern, sei gut, attestierte Bauernpräsident Marco Weber: „Wir haben im Norden des Landes noch eine gesunde Struktur im Landhandel.“ Weber und die Gäste dankten der Familie Gillig fürs Durchhalten und ebenso den Wiederaufbau der alten Mühle.

Winterweizen bleibt wichtig

Der Bauernverband legte eine vorläufige Erntebilanz vor: Winterweizen bleibe mit rund 100.000 Hektar die wichtigste Marktfrucht in Rheinland-Pfalz. Die Ertragsspanne reiche je nach Boden und Niederschlag von mäßig bis sehr gut. Die Qualität sei weitgehend in Ordnung. Wintergerste zeige sich insgesamt ertragreich, begünstigt durch Winterfeuchte und sonnige Bedingungen zur Reife. Die Qualitäten seien gut, der Markt jedoch angespannt. Sommergerste leide unter der Frühjahrstrockenheit. Raps profitiere von einem gesunden Pflanzenbestand und zeige sich mit hohen Ölgehalten, guter Standfestigkeit und wenig Schädlingsbefall. Die Erträge seien mit teilweise über vier Tonnen pro Hektar erfreulich. Im Grünland sei der erste Silageschnitt ergiebig ausgefallen, spätere Schnitte hätten unter der Trockenheit gelitten. Heu konnte bei idealem Wetter geerntet werden. Für Wiederkäuer werde im kommenden Winter ausreichend Futter zur Verfügung stehen.

„Wirtschaftlich bleibt die Lage angespannt.“

Marco Weber, Präsident des Bauern- und Winzerverbands Rheinland-Nassau

Beim Obstbau zeigten sich Äpfel in hervorragender Qualität. Viele Blüten, wenig Krankheitsdruck und die rechtzeitigen Niederschläge hätten für vitale Bestände gesorgt. Zudem würden massive Ernteausfälle aufgrund von Frühjahrsfrösten im Hauptanbauland Polen die europäische Konkurrenz entlasten. In der EU würden 2025 nur 11 statt der üblichen 14 Millionen Tonnen Äpfel erwartet. Süßkirschen überzeugten durch hohe Qualitäten und stabile Marktpreise – auch aufgrund von Ernteausfällen in anderen Ländern. Die Trockenheit reduziere zudem den Insektendruck, was zu Kosteneinsparungen im Pflanzenschutz geführt habe. Erdbeeren würden von der trockenen Witterung profitieren, die die Qualitäten verbessern und den Pflanzenschutzaufwand reduzieren würde.

i Die Ernte ist in vollem Gange: Landwirt Erwin Langen vom Fronhof bei Remagen drischt Raps auf einem Feld unterhalb der Landskrone zwischen Heppingen und Gimmigen. Frank Bugge

Im Bereich des Weinbaus starteten die Reben früh in die Vegetation und präsentieren sich vital. Pilzkrankheiten hatten bei konsequenter Pflege keine Chance, der Traubenansatz ist vielversprechend. Präsident Weber: „Doch wirtschaftlich bleibt die Lage angespannt: Rückläufige Absätze, anhaltende Antialkoholkampagnen, Zollkonflikte mit den USA und steigende Löhne setzen insbesondere Steillagenbetriebe unter Druck. Ein Strukturwandel mit Flächenverlusten zeichnet sich ab.“