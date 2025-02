DRK-Rückzug als Klinikträger Landrätin Weigand sieht Versorgungssicherheit gefährdet 10.02.2025, 14:50 Uhr

i Die Fachklinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie in Bad Neuenahr. Hans-Jürgen Vollrath

Cornelia Weigand, Landrätin des Kreises Ahrweiler, hat sich nun auch zur Insolvenz der DRK-Krankenhausgesellschaft zu Wort gemeldet. Trotz der schlechten Nachrichten ist Weigand optimistisch.

Nachdem am vergangenen Donnerstag, 6. Februar, bekannt geworden ist, dass sich das DRK als Träger aus dem Krankenhausgeschäft zurückzieht, hat sich nun auch Cornelia Weigand, Landrätin des Kreises Ahrweiler, zu dem Sachverhalt geäußert. Betroffen ist im Kreis Ahrweiler die DRK Fachklinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie in Bad Neuenahr-Ahrweiler, für die neben weiteren Kliniken in der Trägerschaft des DRK ein Insolvenzverfahren eingeleitet ...

