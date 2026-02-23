Geplanter Gewässerzweckverband
Landrätin sieht kein Risiko im Beitritt der Grafschaft
Landrätin Cornelia Weigand sieht keinen Grund, weswegen die Grafschaft sich einem Beitritt zum geplanten Gewässerzweckverband en
Landrätin Cornelia Weigand sieht keinen Grund, weswegen die Grafschaft sich einem Beitritt zum geplanten Gewässerzweckverband entgegenstellen sollte.
Martin Gausmann. Ahr-Foto Martin Gausmann

Aller Voraussicht nach wird der Gemeinderat der Grafschaft am Donnerstag einem Beitritt zum geplanten Gewässerzweckverband des Kreises nicht zustimmen. Für Landrätin Cornelia Weigand wäre diese Entscheidung nicht nachvollziehbar.

Lesezeit 2 Minuten
Es war erst ein Her, dann wieder ein Hin und nun doch wieder ein Her: Die Gemeinde Grafschaft wird dem geplanten Gewässerzweckverband (GZV) des Kreises Ahrweiler aller Voraussicht nach derzeit nicht beitreten. Final soll darüber am Donnerstag, 26. Februar, der Gemeinderat entscheiden.

Ressort und Schlagwörter

Kreis AhrweilerHochwasser

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Ahrweiler

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Ahrweiler gibt es in unserem Newsletter – täglich um 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren