Geplanter Gewässerzweckverband Landrätin sieht kein Risiko im Beitritt der Grafschaft Celina de Cuveland 23.02.2026, 17:00 Uhr

i Landrätin Cornelia Weigand sieht keinen Grund, weswegen die Grafschaft sich einem Beitritt zum geplanten Gewässerzweckverband entgegenstellen sollte. Martin Gausmann. Ahr-Foto Martin Gausmann

Aller Voraussicht nach wird der Gemeinderat der Grafschaft am Donnerstag einem Beitritt zum geplanten Gewässerzweckverband des Kreises nicht zustimmen. Für Landrätin Cornelia Weigand wäre diese Entscheidung nicht nachvollziehbar.

Es war erst ein Her, dann wieder ein Hin und nun doch wieder ein Her: Die Gemeinde Grafschaft wird dem geplanten Gewässerzweckverband (GZV) des Kreises Ahrweiler aller Voraussicht nach derzeit nicht beitreten. Final soll darüber am Donnerstag, 26. Februar, der Gemeinderat entscheiden.







