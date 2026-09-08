Sie habe sich einen persönlichen Austausch gewünscht, positioniert sich Landrätin Cornelia Weigand deutlich zur Absage des Kanzlers, den Aufbauhilfefonds für die Finanzierung der Rückhaltebecken im Ahrtal zu öffnen. Wie geht es jetzt weiter?
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Dass der Bund die Mittel des Aufbauhilfefonds nicht für die Finanzierung der geplanten Hochwasserrückhaltebecken im Ahrtal öffnen will: Das erklärte jüngst ein Regierungssprecher auf Nachfrage unserer Zeitung und wies auf ein Schreiben von Bundeskanzler Friedrich Merz an Cornelia Weigand, Landrätin des Kreises Ahrweiler, hin.