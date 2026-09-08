Ahrtal und Aufbauhilfefonds Landrätin enttäuscht von Merz-Absage zu Rückhaltebecken Maja Wagener 08.09.2026, 17:00 Uhr

i Beim fünften Jahrestag der Flutkatastrophe im Ahrtal am 14. Juli appellierte Landrätin Cornelia Weigand noch an die Bundesregierung, den Aufbauhilfefonds für die Rückhaltebecken im Ahrtal zu öffnen. Gut zwei Wochen später erhielt sie eine schriftliche Absage vom Bundeskanzler. Martin Gausmann Archiv. Ahr-Foto Martin Gausmann

Sie habe sich einen persönlichen Austausch gewünscht, positioniert sich Landrätin Cornelia Weigand deutlich zur Absage des Kanzlers, den Aufbauhilfefonds für die Finanzierung der Rückhaltebecken im Ahrtal zu öffnen. Wie geht es jetzt weiter?

Dass der Bund die Mittel des Aufbauhilfefonds nicht für die Finanzierung der geplanten Hochwasserrückhaltebecken im Ahrtal öffnen will: Das erklärte jüngst ein Regierungssprecher auf Nachfrage unserer Zeitung und wies auf ein Schreiben von Bundeskanzler Friedrich Merz an Cornelia Weigand, Landrätin des Kreises Ahrweiler, hin.







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