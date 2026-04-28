Bau in Bad Neuenahr-Ahrweiler
Landgrafenbrücke: Schwere Felder schweben über der Ahr
Ein Brückenfeld schwebt ein und wird wenig später eingehoben.
Ein Brückenfeld schwebt ein und wird wenig später eingehoben.
Martin Gausmann. Ahr-Foto Martin Gausmann

Am Dienstagmorgen schweben zwei Brückenfelder über der Ahr, bis sie an der richtigen Stelle der Landgrafenbrücke eingesetzt werden – wichtige Schritte. Zeitnah geht es weiter. Doch bis der Brückenbau komplett abgeschlossen ist, dauert es noch etwas. 

Lesezeit 3 Minuten
Der Mobilkran hebt ein Brückenfeld an. Nun schwebt es langsam über der Ahr, bis es oberhalb der passenden Stelle angekommen ist. Langsam senkt sich das Stahlfeld, schließlich wird es akkurat als ein Bestandteil der neuen Landgrafenbrücke in Bad Neuenahr eingehoben.

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