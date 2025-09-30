Abschluss in Maria Laach Landesweites Ernährungsprojekt als Erfolg gewertet Eberhard Thomas Müller 30.09.2025, 17:00 Uhr

i Gudrun Breuer, Präsidentin des Landfrauenverbandes Rheinland-Nassau, und Florian Wagner, Geschäftsführer von Heimatwurzeln, wollen nach dem Projekt „lecker, nachhaltig & von nebenan“ weiter kooperieren. Eberhard Thomas Müller

Anleitungen beim Gärtnern, Kochkurse, die Befindlichkeiten von Erzeugern in der Landwirtschaft kennenlernen: Das landesweite Bildungsprojekt von Landfrauen und Heimatwurzeln zielt vor allem auf eine bessere Ernährung mit regionalen Produkten.

Mit einer positiven Bilanz ist das landesweite Projekt „lecker, nachhaltig & von nebenan – mein Jahr im Garten und in der Landwirtschaft“ zu Ende gegangen, zu dessen Abschluss der Landfrauenverband Rheinland-Nassau und der Verein Heimatwurzeln ins Seehotel Maria Laach eingeladen hatten.







