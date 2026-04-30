Cyberangriff Kreis Ahrweiler Landesbeauftragter für Datenschutz: Vorfall in Klärung Maja Wagener 30.04.2026, 16:00 Uhr

i Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit in Rheinland-Pfalz, Dieter Kugelmann, beantwortet unsere Fragen zum Cybervorfall bei der Kreisverwaltung Ahrweiler. Andrea Schombara / LfDI

Der Cyberangriff in der Kreisverwaltung Ahrweiler hat deren Internetseite lahmgelegt. Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit (LfDI) Rheinland-Pfalz, Dieter Kugelmann, wurde informiert. Was der Experte zum Vorfall sagt.

Mehr als fünf Tage war die Internetseite der Kreisverwaltung Ahrweiler nicht zu erreichen; nun ist sie wieder online. Es hatte einen Cybervorfall gegeben, vermeldete die Behörde in einer Information am Montag, 27. April. Es sei direkt ein externer Dienstleister eingeschaltet worden, der auf Cyber-Sicherheit spezialisiert sei, hieß es weiter.







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