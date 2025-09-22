Sinziger Rat plant den Abriss Lässt sich das Gebäude der Schießbergschule retten? Judith Schumacher 22.09.2025, 15:00 Uhr

i Diplom-Restaurator Bernd Retterath möchte sich dafür einsetzen, dass das historische Gebäude der Schießbergschule unter Denkmalschutz gestellt und nicht abgerissen wird. Judith Schumacher

Das Gebäude der ehemaligen Sinziger Schießbergschule soll abgerissen, das Grundstück verkauft und ein Neubau errichtet werden. Doch die Pläne stoßen auf Kritik. Eine Petition soll nun bewirken, dass die Möglichkeit des Denkmalschutzes geprüft wird.

Den Weg frei gemacht hat nun der Sinziger Stadtrat für den Verkauf des Grundstücks unterhalb des denkmalgeschützten Rathauses samt einem historischen Gebäude, in dem sich einst die Schießbergschule und später das Bauamt befanden. Dieses Gebäude soll nach dem Willen der Ratsmitglieder abgerissen werden und so Platz machen für ein dreistöckiges Bank- und Verwaltungsgebäude mit einem Staffelgeschoss und barrierefreier Tiefgarage im Untergeschoss. ...







