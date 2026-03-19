Neuralgischer Verkehrspunkt
Kurve auf B412 bei Hohenleimbach ist Unfallschwerpunkt
Auf der B412 war es am Mittwochmittag zu einem schweren Unfall gekommen.
Auf der B412 war es am Mittwochmittag zu einem schweren Unfall gekommen.
Andreas Winkler/Winkler TV

Der schwere Unfall ab der B412 am Mittwochmittag hatte drei verletzte Personen zur Folge, die Straßen war etwa eine Stunde lang gesperrt. Jetzt ist klar: Den Unfallbeteiligten geht es inzwischen etwas besser.

Lesezeit 1 Minute
Nach dem schweren Verkehrsunfall am Mittwochmittag auf der B412 zwischen der Döttinger Höhe und Hohenleimbach gibt es Neuigkeiten zum Gesundheitszustand der bei dem Geschehen verletzten Personen. Der Fahrer (20) des einen und die Fahrerin des anderen Wagens (25), die frontal zusammenstießen, seien inzwischen wohlauf, teilt ein Sprecher der Polizeiinspektion in Adenau mit.

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