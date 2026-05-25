Konzert in der Nikolauskirche Kurpfälzer Madrigalisten begeistern in Aremberg Werner Dreschers 25.05.2026, 14:00 Uhr

i Im Konzert "Lieblingsstücke" erklangen Favoriten der Fünf, die mit ihren Aufführungen große Erfolge, auch im europäischen Ausland, erzielen. Werner Dreschers

Werken aus Renaissance und Frühbarock, aber auch modernere Stücke wie Johnny Cashs „Ring of Fire“ hatten die Kurpfälzer Madrigalisten für ihr Konzert „Lieblingsstücke“ausgewählt. Das Publikum in der Nikolauskirche in Aremberg war begeistert.

Als Titel ihres Konzertes in der Nikolauskirche in Aremberg hatten die Kurpfälzer Madrigalisten „Lieblingsstücke“ gewählt. Sie sangen sehr stilsicher. Ihr Repertoire umfasste Werke aus Renaissance und Frühbarock, auch romantische Chorwerke und Swing des frühen 20.







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