Werken aus Renaissance und Frühbarock, aber auch modernere Stücke wie Johnny Cashs „Ring of Fire“ hatten die Kurpfälzer Madrigalisten für ihr Konzert „Lieblingsstücke“ausgewählt. Das Publikum in der Nikolauskirche in Aremberg war begeistert.
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Als Titel ihres Konzertes in der Nikolauskirche in Aremberg hatten die Kurpfälzer Madrigalisten „Lieblingsstücke“ gewählt. Sie sangen sehr stilsicher. Ihr Repertoire umfasste Werke aus Renaissance und Frühbarock, auch romantische Chorwerke und Swing des frühen 20.