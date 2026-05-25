Konzert in der Nikolauskirche
Kurpfälzer Madrigalisten begeistern in Aremberg
Im Konzert "Lieblingsstücke" erklangen Favoriten der Fünf, die mit ihren Aufführungen große Erfolge, auch im europäischen Auslan
Im Konzert "Lieblingsstücke" erklangen Favoriten der Fünf, die mit ihren Aufführungen große Erfolge, auch im europäischen Ausland, erzielen.
Werner Dreschers

Werken aus Renaissance und Frühbarock, aber auch modernere Stücke wie Johnny Cashs „Ring of Fire“ hatten die Kurpfälzer Madrigalisten für ihr Konzert „Lieblingsstücke“ausgewählt. Das Publikum in der Nikolauskirche in Aremberg war begeistert.

Lesezeit 1 Minute
Als Titel ihres Konzertes in der Nikolauskirche in Aremberg hatten die Kurpfälzer Madrigalisten „Lieblingsstücke“ gewählt. Sie sangen sehr stilsicher. Ihr Repertoire umfasste Werke aus Renaissance und Frühbarock, auch romantische Chorwerke und Swing des frühen 20.

Ressort und Schlagwörter

Kreis AhrweilerKultur

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Ahrweiler

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Ahrweiler gibt es in unserem Newsletter – täglich um 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren