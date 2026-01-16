Komplette Neugestaltung Kurpark in Bad Neuenahr wird zur riesigen Baustelle Jochen Tarrach 16.01.2026, 18:00 Uhr

i Bewilligungsbescheide für Wiederaufbaumittel aus dem Aufbaufonds von Land und Bund hatte Staatssekretärin Simone Schneider mitgebracht und an Bürgermeister Guido Orthen übergeben. Jochen Tarrach

Startschuss für die Riesenbaustelle im Kurpark Bad Neuenahr: Die Bauarbeiten haben jetzt offiziell begonnen. Der Kurpark wird komplett neu gestaltet, geplant sind Heilwasser-Erlebniswelt, Erinnerungsstück der Maria-Hilf-Brücke und sanierte Gebäude.

Das von der Ahrtal Marketing GmbH (AMG) angekündigte Baustellenfest im Kurpark am Freitag entpuppte sich als ein traditioneller erster Spatenstich. Durchgeführt wurde er von zahlreichen Persönlichkeiten, die mit dem direkten Bauhandwerk genau genommen nur wenig zu tun haben, aber durch ihre Zustimmung zu den Bauplänen und die Bewilligung von Geldern beigetragen haben, dass mit dem gewaltigen Werk begonnen werden kann.







