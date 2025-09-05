Der Bedarf nach gut erhaltener Kinderkleidung, Spielzeug und mehr ist da, der Kunterbunt-Laden des Kinderschutzbundes Ahrweiler in Sinzig wird angenommen: Dennoch kommt jetzt das Aus.

Der Kleiderladen „Kunterbunt“ des Kinderschutzbundes Ahrweiler in Sinzig, Kölner Straße 3, muss aufgrund fehlender personeller Ressourcen seine Türen schließen. Das Projekt wurde 2014 ins Leben gerufen, um Familien den Zugang zu gut erhaltener Kinderbekleidung, Spielzeug, Zubehör und Damenkleidung zu ermöglichen. Trotz des durchweg positiven Zuspruchs und der großen Nachfrage war es insbesondere infolge der Flut und der Corona-Pandemie nicht möglich, ausreichend ehrenamtliche Mitarbeiter für einen dauerhaften Betrieb zu gewinnen.

Abverkauf an zwei Samstagen

Der Kinderschutzbund bedauert die Schließung sehr und dankt allen Unterstützern, Spendern und Kunden für ihre Treue in den vergangenen Jahren. Für den Abverkauf der Restbestände haben die Mitarbeiterinnen des Kinderschutzbundes Lisa Thies, Monika Hunger und Kim Reißland den Laden bestens bestückt. Die Restbestände werden an zwei Terminen günstig abgegeben: am Samstag, 6. September, und am Samstag, 20. September, jeweils von 11 bis 15 Uhr.