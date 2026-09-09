Die Hitzewelle im Sommer hat das Granulat auf den Kunstrasenplätzen in Remagen und Westum zum Schmelzen gebracht. Welche Folgen hat das für den Neubau des Rhein‑Ahr‑Stadions in Sinzig? Wir haben bei den Verantwortlichen nachgehakt.
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Der Westumer und der Remagener Kunstrasenplatz mussten kürzlich wegen Unbespielbarkeit geschlossen werden, da das Granulat aufgrund der heißen Temperaturen geschmolzen ist und an den Schuhen der Sportplatzbesucher und Spieler anhaftete. Der Belag muss nun entsorgt und ausgetauscht werden.