Granulat auf Plätzen schmolz Kunstrasen im neuen Stadion in Sinzig hitzebeständiger Judith Schumacher 09.09.2026, 19:00 Uhr

i Unschöne Entwicklung: Das in der Hitze geschmolzene Granulat haftet an den Fußballschuhen. Jörg Schneider

Die Hitzewelle im Sommer hat das Granulat auf den Kunstrasenplätzen in Remagen und Westum zum Schmelzen gebracht. Welche Folgen hat das für den Neubau des Rhein‑Ahr‑Stadions in Sinzig? Wir haben bei den Verantwortlichen nachgehakt.

Der Westumer und der Remagener Kunstrasenplatz mussten kürzlich wegen Unbespielbarkeit geschlossen werden, da das Granulat aufgrund der heißen Temperaturen geschmolzen ist und an den Schuhen der Sportplatzbesucher und Spieler anhaftete. Der Belag muss nun entsorgt und ausgetauscht werden.







Artikel teilen

Artikel teilen