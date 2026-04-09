Kümmerer gesucht Kulturverein plant Belebung des Bunkers in Niederzissen Martin Ingenhoven 09.04.2026, 17:00 Uhr

i Hinter dieser Tür befindet sich ein Stück Niederzissener Lokalgeschichte. Derzeit weist nur eine Informationstafel auf den ehemaligen Bunker hin. Die Aktiven des Niederzissener Heimatvereins wollen das Denkmal wieder leichter zugänglich machen. Martin Ingenhoven

Der alte Bunker in Niederzissen soll zukünftig wieder für Touristen zugänglich gemacht werden. Seit der Corona-Pandemie gab es dort keine Führungen mehr. Der Kultur- und Heimatverein sucht nun Ehrenamtliche, die mithelfen möchten.

Norbert Wagner steht seit Kurzem dem Kultur- und Heimatverein Niederzissen (KHV) vor – einem engagierten Zusammenschluss von Heimatfreunden, die sich auch über die Region hinaus ein großes Renommee erarbeitet haben. Der Grund: Mit der ehemaligen Synagoge pflegt der Verein ein einzigartiges Kulturgut, das einen Einblick in das jüdische Leben auf dem Land gibt, so wie es nur selten in Deutschland zu sehen ist.







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