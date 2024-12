RZ-Adventskalender Kulinarischer Spaziergang über die Uferlichter 20.12.2024, 16:00 Uhr

i Chefkoch Markus Winnen und seine Mannschaft sorgen für kulinarische Erlebnisse im Gourmetzelt auf den Uferlichtern in Bad Neuenahr. Beate Au

In einer kleinen Serie stellen unsere Redakteure aus den Redaktionen Neuwied und Ahrweiler ihre Tipps für eine besinnliche Adventszeit vor.

Ein Erlebnis für alle Sinne sind die Uferlichter in Bad Neuenahr. Es dampft und duftet im Gourmetzelt. Hier wartet der Chefkoch des Steigenberger, Markus Winnen, mit einem besonderen Döppjeskooche mit Champignon-Kräuter-Ragout auf. „Der kam schon früher beim Rosenfest in Bad Neuenahr gut an“, so Winnen.

