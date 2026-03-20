Stimmen zur Landtagswahl Künstler aus Sinzig wünscht sich andere Kunstförderung Judith Schumacher 20.03.2026, 19:00 Uhr

i Titus Reinarz, hier in seinem kleinen Atelier, ist bekannt für seine Steinmetz- und Bronzearbeiten, schafft aber auch Unikate aus Kunststoff, Porzellan, Keramik oder auf Papier. Judith Schumacher

Am Sonntag stimmen die Wahlberechtigten in Rheinland-Pfalz über die künftige Zusammensetzung des Landtags ab. Im Vorfeld Fragen wir Vertreter von Berufsgruppen, was sie sich von der neuen Landesregierung wünschen.

Seit 50 Jahren lebt der Bildhauer und Steinmetz Titus Reinarz im Sinziger Stadtteil Löhndorf. Die Werke des heute 78-Jährigen sind häufig im öffentlichen Raum zu finden. So unter anderem der Europa-Brunnen am Sinziger Marktplatz, die großformatige Dreifaltigkeitsstele an der großen Bad Bodendorfer Kreuzung, die an die dort ehemals befindliche Kapelle erinnern soll, der Ochsenbrunnen in Löhndorf oder auch das jüdische Denkmal in der Sinziger ...







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