Rockmusical im Ahrtal Künstler aus dem Ahrkreis greifen zum Mikrofon Thomas Weber 20.09.2025, 12:00 Uhr

i Song für Song wird geübt, hier mit (von links) Gernot Montkowski, Stephan Maria Glöckner, Klaus Saal und David Stricker. Thomas Weber

Freunde gepflegter Rockmusik dürfen sich nach langer Durststrecke wieder auf ein Rockmusical aus der Feder von Gernot „Monty“ Montkowski freuen. Mit vielen Künstlern aus dem Ahrtal steht er Mitte November in Lantershofen auf der Bühne.

Lange Jahre ist es her, als im Ahrkreis Rock-Musicals aus der Feder von Gernot Montkowski, der nur als „Monty“ bekannt ist, zur Aufführung kamen. „Hotel Retro“ hieß das letzte dieser Werke aus dem Jahr 2002, davor war es „Fahrenheit 451.“ Jetzt hat Monty wieder zur Feder gegriffen und komponiert.







