Eine uralte indianische Weisheit besagt: Wenn du entdeckst, dass du ein totes Pferd reitest, steig ab. Diese Einstellung ist geprägt von Resignation und Passivität. Das absolute Gegenstück erlebt man Jahr für Jahr in Königsfeld, wenn die heimischen Mundartpoeten beim traditionellen Stelldichein im Bürgerhaus ihre in Prosa oder in Reimen erstellten Kunstwerke im heimischen Dialekt zum Besten geben.