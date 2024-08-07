Caritas-Gewächshaus Radicula hat den Wiederaufbau nach der Flut geschafft
Küchenkräuter made in Sinzig: Gewächshaus Radicula hat den Wiederaufbau nach der Flut geschafft
Drei Jahre sind seit der Flutkatastrophe vergangen. Auch das Gewächshaus Radicula der Caritas-Werkstätten St. Raphael war im Juli 2021 Opfer der Ahr geworden. Doch unterkriegen lassen haben sich die Mitarbeiter von diesem Unglück nicht. Der Betrieb im Gewächshaus ist jüngst wieder angelaufen. Die RZ hat sich im wiederaufgebauten Betrieb einmal umgesehen.
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Oberhalb der gläsernen Eingangstür sind sie bei genauem Hinsehen noch erkennbar: die Folgen der Flut, die in der Nacht vom 14. auf den 15. Juli 2021 über das Ahrtal hereinbrach und neben den zerstörerischen Wassermassen auch eine Welle von Schlamm mit sich brachte.