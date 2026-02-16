Ganz Kempenich bewegt sich
Krönender Saisonhöhepunkt für Ralf II. und Gaby I.
Kempenich: Prinz Ralf II. und Prinzessin Gaby I. genießen sichtlich das Bad in der Jecken Menge am Karnevalssonntag.
Martin Ingenhoven

Kempenich hat am Sonntag groß Karneval gefeiert – und mit ihrem Dorf natürlich auch Prinz Ralf II. „vom ahle Weiher“ und Prinzessin Gaby I. „vom Tannenwald“. Für sie war der Karnevalszug der große Höhepunkt ihrer Session.

Es gab kein Durchkommen mehr am Karnevalssonntag in Kempenich. Das Dorf im oberen Brohltal war fest in Narrenhand und bewegte sich. Ganz so, wie es das Motto des Prinzenpaares forderte: „Janz Kemmesch bewächt sich!“. Prinz Ralf II. „vom ahle Weiher“ und Prinzessin Gaby I.

