Nach den Flutschäden an Gebäuden im Ahrtal sind mehr als vier Jahre ins Land gegangen. Immer noch ist der Bedarf nach Beratung im Hinblick auf Wiederaufbauhilfen groß. Jetzt gab es Hausbesuche – und auch Kritik, die in einem Gespräch münden wird.

Gut vier Jahre nach der Flutkatastrophe im Ahrtal zahlt die Diakonie Katastrophenhilfe Rheinland-Westfalen-Lippe (DKH RWL) noch Geld an Flutbetroffene aus. Mitarbeiter waren bei einem „Aktionstag Wiederaufbau“ in Altenahr und Kreuzberg unterwegs. Es ging bei Hausbesuchen darum, Flutbetroffene auf die weitere Hilfe aufmerksam zu machen. Das Interesse daran sei groß. Allerdings sind die Mitarbeiter auch mit harscher Kritik konfrontiert worden.

Diakonie will noch viele Betroffene erreichen

„Unterstützt werden Privatpersonen, die in ihrem eigenen Haus oder ihrer Wohnung leben“, berichtet Julia Schaaf von der Diakonie. Der Wiederaufbau von Wohneigentum bei nicht elementar Versicherten werde zunächst aus dem staatlichen Wiederaufbaufonds mit bis zu 80 Prozent gefördert per Antrag und mit Auszahlung über die Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB), der Förderbank des Landes. Schaaf von der Diakonie sagt: „Mit unserer Förderlinie Wiederaufbauhilfe soll der so verbleibende Eigenanteil von 20 Prozent reduziert werden.“

Mitarbeiter der Diakonie waren rund fünf Stunden lang in Altenahr und Kreuzberg unterwegs. Sie hätten verstärkt darauf hingewiesen, dass die Antragstellung noch bis Ende des Jahres 2025 möglich ist. „Denn unser Ziel ist, in dieser Zeit noch viele Betroffene zu erreichen und zu unterstützen.“

„Einige benötigen noch Unterstützung, andere haben ihren Wiederaufbau inzwischen abgeschlossen.“

Das haben Mitarbeiter der Diakonie bei den Hausbesuchen erfahren.

Das Fazit: Sehr viele Menschen hätten geöffnet und die Besucher freundlich empfangen. Es habe sehr gute Gespräche gegeben. Das Interesse sei groß. „Einige benötigen noch Unterstützung, andere haben ihren Wiederaufbau inzwischen abgeschlossen.“

Wie viele Anträge es für die Diakonie gebe, lasse sich nicht beziffern, da die Antragstellung nach individueller Beratung erfolge. Zur Erinnerung: Auch der Malteser-Hilfsdienst hat ab Mitte 2022 mit Spenden finanzierten Einzelfallhilfen von 2000 und 90.000 Euro den Eigenanteil der Wiederaufbau- und Hausratkosten bezuschusst.

Scharfe Kritik an der Arbeit der ISB-Bank Rheinland-Pfalz bei der Antragstellung und Auszahlung der 80-prozentigen Flut-Wiederaufbauhilfe haben Thorsten Rech und Anneliese Baltes aus Mayschoß mit der Formulierung „Hingehalten und verschaukelt“ geäußert. Es gab bundesweit Schlagzeilen und große Aufmerksamkeit in den sozialen Medien.

Anlass für ihre heftige Gegenrede war die ISB-Mitteilung zum vierten Jahrestag der Katastrophe, wonach 96 Prozent aller Wiederaufbau-Anträge bewilligt seien. „Als Betroffener kam mir – und gewiss vielen anderen – diese Zahl recht zynisch vor“, schreibt Rech, Gastronom des Restaurants Bahnsteig 1 im alten Bahnhof von Mayschoß und wie Anneliese Baltes kommunalpolitisch aktiv.

Kritiker laden zu Pressegespräch ein

Rech und Baltes begehren auf und werden aktiv. Sie laden zu einem öffentlichen Pressegespräch über den Stand der ISB-Aufbauhilfe am 17. September um 18 Uhr ins Restaurant Bahnsteig 1 nach Mayschoß ein. Eingeladen zum Pressegespräch sind neben Medien auch die Politik – und die ISB.

Ihnen seien, formuliert Rech nicht ohne Zynismus, „einige der verbliebenen 4 Prozent allein in Mayschoß bekannt. Das ist Anlass genug, diesem Thema eine größere Bühne zu bieten. Wir haben Fälle gesammelt.“ Es gebe sicherlich noch viele andere mit Problemen, „die sich aber scheuen, an die Öffentlichkeit zu gehen, weil sie negative Effekte seitens der ISB fürchten.“ Deshalb hat Rech auf seiner Facebook-Seite einen Fragebogen für die Fallsammlung angefügt, den jeder Betroffene ausfüllen und abschicken kann.

Malu Dreyer sagte Hausbesuche zu

Hausbesuche bei Flutopfern von Teams des Helferstabs, um bei der Antragstellung für die ISB-Wiederaufbauhilfe zu helfen, hatte es als „Aufsuchende Beratung“ bereits ab Ostern 2022 gegeben. Auf Kritik aus dem Ahrtal am komplizierten Antragsverfahren hin hatte die damalige Ministerpräsidentin Malu Dreyer die Aktion zugesagt. „Mit Hausbesuchen werden wir aktiv auf die Betroffenen zugehen, die wir bisher mit dem bestehenden Beratungsangebot aus den unterschiedlichsten Gründen nicht erreichen konnten.“

Infos zur Antragstellung bei der Diakonie gibt es im Internet unter www.diakonie-rwl.de/antrag/wiederaufbauhilfe