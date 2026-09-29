Rückhaltebecken im Ahrtal Kritik an Landrätin: FWG bemängelt Kommunikation Lars Tenorth 29.09.2026, 13:10 Uhr

i Landrätin Cornelia Weigand beschreitet verschiedene Wege, um bei der Finanzierung der geplanten Rückhaltebecken im Ahrtal Fortschritte zu erzielen. Thomas Frey. picture alliance/dpa

In der jüngsten Sitzung des Kreis- und Umweltausschuss kritisiert die FWG die fehlende kommunikative Mitnahme von Landrätin Cornelia Weigand nach einer finanziellen Absage vom Bund. So verteidigt sie ihr Handeln und so sieht das weitere Vorgehen aus.

Die Finanzierung der geplanten 17 Rückhaltebecken im Ahrtal, die den Schutz der Bevölkerung bei Hochwasserereignissen gewährleisten sollen, beschäftigt den Kreis Ahrweiler weiterhin intensiv. Insgesamt sollen die Rückhaltebecken voraussichtlich rund 1,7 Milliarden Euro kosten.







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