Rückhaltebecken im Ahrtal
Kritik an Landrätin: FWG bemängelt Kommunikation
Landrätin Cornelia Weigand beschreitet verschiedene Wege, um bei der Finanzierung der geplanten Rückhaltebecken im Ahrtal Fortsc
Landrätin Cornelia Weigand beschreitet verschiedene Wege, um bei der Finanzierung der geplanten Rückhaltebecken im Ahrtal Fortschritte zu erzielen.
Thomas Frey. picture alliance/dpa

In der jüngsten Sitzung des Kreis- und Umweltausschuss kritisiert die FWG die fehlende kommunikative Mitnahme von Landrätin Cornelia Weigand nach einer finanziellen Absage vom Bund. So verteidigt sie ihr Handeln und so sieht das weitere Vorgehen aus.

Lesezeit 3 Minuten
Die Finanzierung der geplanten 17 Rückhaltebecken im Ahrtal, die den Schutz der Bevölkerung bei Hochwasserereignissen gewährleisten sollen, beschäftigt den Kreis Ahrweiler weiterhin intensiv. Insgesamt sollen die Rückhaltebecken voraussichtlich rund 1,7 Milliarden Euro kosten.
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