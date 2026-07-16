Lehren aus der Flut im Ahrtal Krisen: Wie lässt sich das Handwerk besser einbinden? Lars Tenorth 16.07.2026, 13:00 Uhr

i Viele Handwerksbetriebe im Ahrtal waren auch von der Flut betroffen. Jörg Diester/Handwerkskammer Koblenz

Till Proeger stellte in der Ahr-Akademie die Kernpunkte einer Studie vor, aus der Handlungsempfehlungen resultieren sollen. Es geht vor allem darum, die Resilienz Deutschlands zu erhöhen – mithilfe des Handwerks. Das steckt hinter dem Projekt.

Zerstörte Brücken, Straßen oder Wohnhäuser: Nach der Flutkatastrophe im Ahrtal waren Handwerker gefragt. Und sie sind auch heute, rund um den fünften Jahrestag, ein entscheidender Akteur für einen gelingenden Wiederaufbau. Fünf Jahre nach dem verheerenden Ereignis richtet die Handwerkskammer Koblenz nun den Blick nach vorn.







Artikel teilen

Artikel teilen