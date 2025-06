Ein siebenjähriges Mädchen ist am Samstag in Oberdürenbach von einem fremden Mann in strafrechtlich relevanter Weise angesprochen worden. Die Polizei sucht unverändert den Täter. Der Vater des Kindes soll sich inzwischen über WhatsApp geäußert haben.

Die Ermittlungen im Fall von Oberdürenbach, bei dem ein Mann ein siebenjähriges Mädchen auf eine Weise angesprochen haben soll, dass das „strafrechtliche Konsequenzen“ nach sich ziehe, gibt es keinen neuen Ermittlungsstand. Das ergab die Nachfrage bei der Kriminalinspektion Mayen.

„Wir orientieren uns an den Ermittlungsergebnissen, an Spekulationen beteiligen wir uns nicht.“

Kriminalinspektion Mayen

Nach Informationen unserer Zeitung habe sich inzwischen der Vater des Kindes über das soziale Netzwerk WhatsApp an die Öffentlichkeit gewandt. Er habe davon gesprochen, dass die Siebenjährige im Pferdehof nahe dem Sportplatz vergewaltigt worden sei. Die Kriminalpolizei verweist darauf, dass sie es nicht verhindern könne, wenn sich Angehörige des Kindes an die Öffentlichkeit wenden. Zum Inhalt dessen, was der Vater gesagt haben soll, erklärt die Kripo: „Wir orientieren uns an den Ermittlungsergebnissen, an Spekulationen beteiligen wir uns nicht.“

Davon abgesehen würden die Ermittlungen in diesem Fall noch andauern. So stünden etwa noch weitere Vernehmungen aus. Die Suche nach dem betreffenden Mann läuft demnach noch. „Sobald wir belastbare Ermittlungsergebnisse haben, können wir in Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Koblenz Informationen an die Öffentlichkeit geben.“ Es bleibe demnach bei dem Informationsstand, den die Beamten am Wochenende an die Medien weitergegeben hatten.

Was die Polizei bisher mitgeteilt hatte

Zu dem, was die Polizei bisher mitteilte: Am Samstagnachmittag kam es gegen 17.15 Uhr zu einem Vorfall mit strafrechtlichen Konsequenzen. Nach Informationen der Polizei soll ein siebenjähriges Mädchen in Oberdürenbach betroffen sein. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand ereignete sich der Vorfall im Bereich Sportplatz/Am Burberg. Das Kind wurde von einem Mann angesprochen und zu einem nahe gelegenen Reitplatz gelockt.

Die Ermittlungen zum Tatablauf dauern an und können im Moment nicht konkretisiert werden, hieß es am Wochenende weiter. „Das Kind ist körperlich unverletzt und befindet sich in der Obhut der Eltern.“ Der Aufenthaltsort des Tatverdächtigen ist derzeit nicht bekannt. Die unmittelbar am Samstagabend eingeleiteten Suchmaßnahmen verliefen ergebnislos.

Die Kriminalinspektion Mayen hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise. Wer hat am Samstagnachmittag eine Person in dem oben beschriebenen Bereich beobachtet, auf die folgende Beschreibung zutrifft: Männlich, etwa 30 bis 35 Jahre alt, 1,70 bis 1,80 Meter groß, heller Teint, dunkle, kurze Haare, Oberlippenbart, schwarzes T-Shirt und kurze, schwarze Hose? Wer hat ansonsten Beobachtungen gemacht, die mit diesem Vorfall im Zusammenhang stehen könnten? Hinweise werden erbeten an die Polizeiinspektion Remagen unter Tel. 02642/93820 oder per E-Mail an piremagen.wache@polizei.rlp.de