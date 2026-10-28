Gefälschte Eintrittskarten
Kripo ermittelt auch wegen Ticketbetrug in Remagen
Die Polizei ermittelt gerade wegen Ticketbetrugs, der auch Veranstaltungen in Remagen betrifft.
Die Polizei ermittelt gerade wegen Ticketbetrugs, der auch Veranstaltungen in Remagen betrifft.
Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Gekaufte Tickets, keine Veranstaltungen – auch in der Remagener Rheinhalle: Die Kripo ermittelt gegen mutmaßliche Ticketbetrüger. Geprellte Käufer werden gebeten, sich bei der jeweiligen Polizeiinspektion zu melden.

Lesezeit 1 Minute
Im Zusammenhang mit den Ticketbetrugsfällen, vor denen die Stadt Remagen unlängst auf ihrer Internetseite gewarnt hatte, ermittelt die Kriminaldirektion Koblenz. Demnach wurden Eintrittskarten für Veranstaltungen in der Rheinhalle verkauft, die dort nicht stattfinden.
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