Gekaufte Tickets, keine Veranstaltungen – auch in der Remagener Rheinhalle: Die Kripo ermittelt gegen mutmaßliche Ticketbetrüger. Geprellte Käufer werden gebeten, sich bei der jeweiligen Polizeiinspektion zu melden.
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Im Zusammenhang mit den Ticketbetrugsfällen, vor denen die Stadt Remagen unlängst auf ihrer Internetseite gewarnt hatte, ermittelt die Kriminaldirektion Koblenz. Demnach wurden Eintrittskarten für Veranstaltungen in der Rheinhalle verkauft, die dort nicht stattfinden.