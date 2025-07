Nur mit knapper Mehrheit hat der Kreistag Ahrweiler in seiner Sitzung am 27. Juni eine von der CDU eingebrachte Resolution gegen die Novellierung des rheinland-pfälzischen Landesjagdgesetzes verabschiedet. Mit 20 Ja-Stimmen aus den Fraktionen von CDU, FDP und AfD und 19 Nein-Stimmen aus den Fraktionen von SPD inklusive der angeschlossenen Linken, Grünen und der FWG sowie zwei Enthaltungen wurde der CDU-Resolutionsantrag denkbar knapp angenommen.

Mehraufwand für die Untere Jagdbehörde?

Schon seit längerer Zeit schlagen innerhalb der Jägerschaft sowie bei den Waldbesitzern die Wellen um die Jagdgesetzesnovelle hoch, obwohl es erklärtes Ziel der Landesregierung ist, Wald und Wild sowie die Belange von Waldeigentümern, Tierschutz und Jäger vermehrt in Einklang zu bringen. Im CDU-Resolutionsantrag wird nun festgehalten, dass viele der geplanten Einzelregelungen zu massiver Kritik geführt hätten und völlig unausgegoren erschienen. Würde der Entwurf des neuen Jagdgesetzes endgültig beschlossen, so würden insbesondere der Unteren Jagdbehörde der Kreisverwaltung, die im Kreis Ahrweiler 101 Jagdgenossenschaften betreut, in erheblichem Umfang zusätzliche Dokumentations-, Kontroll- und Vollzugsaufgaben aufgebürdet. „Wir fordern die Landesregierung auf, den aktuellen Entwurf zurückzuziehen und erneut in den Dialog mit den maßgeblich betroffenen Akteuren einzutreten, um der Reform des Landesjagdgesetzes zur erforderlichen Akzeptanz zu verhelfen“, heißt es in dem Beschluss des Kreistages.

Auch kritische Stimmen wurden laut

„Die Resolution ist sehr moderat formuliert, da kommt was auf uns zu“, so Horst Gies (CDU, MdL), der als Gutachter der Kreisgruppe Ahrweiler das Wort ergriff. Frank Klapperich von der SPD konnte der Resolution nichts abgewinnen. „Welchen Mehraufwand für den Kreis?“, fragte auch Matthias Heeb von den Grünen. Martin Kallweitt (AfD) sah im neuen Gesetz eine Bevormundung und einen ideologischen Feldzug gegen Tiere im Wald. So endete die Diskussion so, wie bei so vielen zum Thema zuvor: Man kam nicht auf einen Nenner.