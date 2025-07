Radfahrer sind auf Straßen und Wegen im Kreis nicht mehr zu übersehen. Das Radfahren ist wieder schick geworden, es dient Umwelt und Gesundheit. Die Bürger schwingen sich immer öfter auf den Sattel. Auch für den Fremdenverkehr sind günstige Bedingungen zum Radeln ein immer mehr ins Gewicht fallender Faktor geworden. Dem möchte nun auch der Kreis gerecht werden. Um entsprechend weiteren Vorschub zu leisten, hat bereits am 18. November 2024 der Kreis- und Umweltausschuss des Kreises Ahrweiler auf Antrag der CDU-Fraktion eine Prioritätenliste zum Kreisradwegebauprogramm erstellt und darin zahlreiche Vorschläge gemacht, wo Verbesserungen am Radwegenetz möglich und nötig sind. Jetzt war das Radwegenetz auch Thema im Kreistag.

Kreistag beriet über Reihenfolge der Maßnahmen

Da dieses Programm auch als Grundlage für die Finanzplanung des Kreises dienen soll, hat die Kreisverwaltung parallel dazu Gespräche mit dem Landesbetrieb Mobilität (LBM) geführt, um die Förderfähigkeit der einzelnen vorgeschlagenen Maßnahmen sowie die Einschätzungen zur zeitlichen Umsetzbarkeit zu erkunden. Über die Reihenfolge der Umsetzung hat der Kreistag nun in seiner Sitzung am Montag entschieden und das Programm mit Einzelmaßnahmen für die Jahre 2026 bis 2029 einstimmig bei einer Stimmenenthaltung beschlossen. In den Folgejahren soll das Radwegebauprogramm unter dem Gesichtspunkt der jeweiligen Haushaltslage sowie veränderter Rahmenbedingungen weiterentwickelt und fortgeschrieben werden.

„Wir freuen uns, dass wir nun mit dem Radwegebau starten können, obwohl wir uns zu Beginn etwas mehr gewünscht hätten“, so CDU-Fraktionsvorsitzender Michael Korden. Dem stimmte auch Ulrich van Bebber (FDP) zu und fand, dass es sich hier weniger um ein Programm, sondern eher um ein Progrämmchen handle. Einen wesentlich größeren Schritt nach vorn forderte Reiner Friedsam (FWG). Er fragte, bis wann man eigentlich alle im Radwegebauprogramm aufgeführten rund 800 Maßnahmen umsetzen wolle? Jörn Kampmann (SPD) bemängelte, dass längst nicht alle im Programm 2026 bis 2029 aufgenommenen Projekte in den Augen der SPD die höchste Priorität besäßen. „Jeder Weg beginnt mit dem ersten Schritt“, erklärte Landrätin Cornelia Weigand salomonisch.

Das steht drin im Programm

Was steht nun drin im Kreisradwegebauprogramm bis 2029? Das sind insgesamt vier Neubaumaßnahmen, die nach derzeitigem Stand insgesamt eine knappe Million Euro kosten werden. An erster Stelle steht dabei ein 150 Meter langer Ausbau in Ehlingen an der K44 unter der Brücke zur Autobahnauffahrt. Der Radweg soll dann im weiteren Verlauf nicht an der K44 entlang gehen, sondern wird auf Wege westlich des Zubringers abgeleitet. An zweiter Stelle steht ein 415 Meter langes Stück im Abschnitt Gelsdorf-Meckenheim, an dritter Stelle ein 1600 Meter langes Stück zwischen Niederzissen und Galenberg sowie schließlich ein 450 Meter langes Stück zwischen Oedigen und der Landesgrenze. Hinzu kommen die sogenannten sonstigen investiven Maßnahmen, die nochmals mindestens 230.000 Euro kosten werden.