Kreistag beschließt Haushalt mit dickem Defizit

Die Finanzlage des Kreises wird – was wegen des Wiederaufbaus nicht verwundert – desaströser. Daran würde auch eine höhere Kreisumlage nichts ändern, weswegen sie nicht beschlossen wurde. Der Haushalt 2026 hingegen schon – bei einer Gegenstimme.
Mit viel Kritik, aber dann doch bei nur einer Gegenstimme sind Haushaltsplan und Haushaltssatzung des Kreises für 2026 in der jüngsten Sitzung des Kreistages verabschiedet worden. Damit einhergehend wurde auch der Haushaltsplan für die Gertrud-Pons-Stiftung genehmigt.