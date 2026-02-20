Neueste Technik im Ahrkreis Kreissparkasse ist gewappnet vor Schließfachrauben Jochen Tarrach 20.02.2026, 13:00 Uhr

i Stolz sind sie auf die Jahresbilanz der KSK: Vorstand Achim Gemein (von links), Verhinderungsvertreter Michael Jünger, Verhinderungsvertreterin Gabriele Aßmann und Vorstandsvorsitzender Guido Mombauer. Jochen Tarrach

Die Kreissparkasse Ahrweiler sieht sich auf einem guten Weg. Sie bleibt verlässlicher Ansprechpartner im Bereich Immobilien, Onlinebanking, Girokonten – und auch bei Schließfächern. Denn da sei man auf der Flut notgedrungen auf dem neuesten Stand.

Nur sehr moderates Wirtschaftswachstum in der Bundesrepublik, die Zinspolitik der USA, nicht abebbende Pleitewelle, Herausforderungen der Digitalisierung, Künstliche Intelligenz und Fachkräftemangel sowie im Kreis Ahrweiler zusätzlich noch die Auswirkungen der Flut: Trotzdem sieht sich die Kreissparkasse Ahrweiler (KSK) mit ihren 109.







