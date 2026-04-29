Die Ergebnisse zur Machbarkeitsstudie einer möglichen Verlängerung der Ahrtalbahn bis Adenau wurden nun dem Kreis- und Umweltausschuss des Kreises Ahrweiler in einer Kurzpräsentation vorgestellt. Die reichte dem Gremium für ein Urteil aus.
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Auch wenn Thorsten Müller, Verbandsdirektor des Zweckverbandes Schienenpersonennahverkehr Nord, vor dem Kreis- und Umweltausschuss (KUA) im großen Sitzungssaal der Kreisverwaltung in Bad Neuenahr-Ahrweiler betonte, es handele sich um eine Machbarkeits- und keine Verhinderungsstudie: Auf die Ergebnisse zur Idee, die Ahrtalbahnstrecke bis nach Adenau zu erweitern, reagierte keines der Gremiumsmitglieder mit Begeisterungsstürmen.