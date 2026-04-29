Ausbau Ahrtalbahn bis Adenau
Kreisausschuss Ahrweiler: teures Projekt, wenig Nutzen
1985 ist der letzte Zugs in Adenau abgefahren. Er wird wohl auch der letzte bleiben.
1985 ist der letzte Zugs in Adenau abgefahren. Er wird wohl auch der letzte bleiben.
Hermann Grüter. Thomas Weber

Die Ergebnisse zur Machbarkeitsstudie einer möglichen Verlängerung der Ahrtalbahn bis Adenau wurden nun dem Kreis- und Umweltausschuss des Kreises Ahrweiler in einer Kurzpräsentation vorgestellt. Die reichte dem Gremium für ein Urteil aus.

Lesezeit 1 Minute
Auch wenn Thorsten Müller, Verbandsdirektor des Zweckverbandes Schienenpersonennahverkehr Nord, vor dem Kreis- und Umweltausschuss (KUA) im großen Sitzungssaal der Kreisverwaltung in Bad Neuenahr-Ahrweiler betonte, es handele sich um eine Machbarkeits- und keine Verhinderungsstudie: Auf die Ergebnisse zur Idee, die Ahrtalbahnstrecke bis nach Adenau zu erweitern, reagierte keines der Gremiumsmitglieder mit Begeisterungsstürmen.

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Kreis AhrweilerVerkehr

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