Kreis will mit Fördermillion neue Projekte unterstützen

Kulturelle Angebote sind häufig eng mit ehrenamtlichem Engagement verbunden. Fördergelder sind dann eine wichtige Voraussetzung für die Umsetzung von Projekten. Genau um jene Kulturförderung ging es im jüngsten Kreisausschuss.
Ob und wie er denn zum Beispiel einen Zuschuss fürs Löhndorfer Krippenspiel bekommen könne, fragte in der ihm eigenen Art Friedhelm Münch (FWG) in der Sitzung des Kreis- und Umweltausschusses des Kreistages – und setzte nach: „Wie kommen die Gemeinden ans Geld?